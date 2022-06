2 giugno: De Poli, 'Italia unita chiede stop guerra'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Per la prima volta quest'anno nella parata ufficiale in occasione della festa del 2 giugno, a Roma, anche i professionisti della sanità (medici infermieri e operatori). È un segnale di attenzione e gratitudine che le istituzioni intendono esprimere nei confronti di chi ha combattuto e ancora oggi combatte, mettendo a rischio la propria vita, per il bene e la salute degli altri. Questa è il senso più alto della parola Repubblica, una comunità che sa di essere unita e crede negli stessi valori di democrazia pace e libertà. Questo senso, in questo momento soprattutto, assume un grande significato: oggi più che mai l'Italia unita chiede di porre fine all'insensatezza della guerra”. Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli, in occasione della festa del 2 Giugno.