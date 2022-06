2 giugno: Moles, 'chiamati agli stessi impegni di 76 anni fa'

02 giugno 2022 a

a

a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Con il referendum istituzionale del 2 giugno del ‘46 gli italiani scelsero la Repubblica e, a partire da quella data, iniziò la ricostruzione del Paese. Siamo chiamati, oggi come allora, ad un impegno comune per affrontare un periodo complesso con una guerra alle nostre porte e dopo gli anni bui della pandemia, guidati da quei valori, libertà, pace e democrazia, che ci uniscono come popolo e che sono da difendere sempre e con orgoglio. Buon 2 giugno a tutti!”. Lo sottolinea il sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles.