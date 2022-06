2 giugno: De Petris, 'prioritari lotta a diseguaglianze e ripudio guerra'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Oggi è la Festa della Repubblica e dunque della Costituzione, che della Repubblica è il cuore e l'anima. Sappiamo che la nostra Costituzione è allo stesso tempo la pietra angolare e il traguardo da raggiungere applicando il suo dettato e difendendo i risultati raggiunti, che non sono mai dati una volta per tutte. Siamo purtroppo lontanissimi dall'essere riusciti a tradurre in realtà concreta l'articolo. 3, che garantisce a tutti pari dignità sociale. Dobbiamo anzi registrare gravi passi indietro. Festeggiare la Repubblica significa mettere al primo posto nell'agenda del Governo e della politica la lotta contro le diseguaglianze sociali che rappresentano un insulto alla Costituzione e un'emergenza che va affrontata subito e drasticamente”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.

“In un momento così grave e denso di minacce per il mondo intero -aggiunge- credo sia necessario per tutti ricordare sempre che l'articolo 11 è la nostra stella polare. L'Italia ripudia la guerra e dunque il nostro dovere costituzionale è cercare sempre, con ogni mezzo e strenuamente la via della pace e del negoziato come strumento di risoluzione dei conflitti”.