Basket: Forbes, LeBron James primo giocatore Nba in attività a valere 1 mld di dollari

San Francisco, 3 giu. (Adnkronos) - LeBron James è il primo giocatore Nba in attività a valere un miliardo di dollari, secondo quanto riporta la rivista Forbes. Per il campione Nba oltre 350 milioni di guadagni in carriera ma gli interessi commerciali di James lo hanno spinto oltre la soglia, rendendolo il secondo atleta a eclissare la pietra miliare finanziaria, ha affermato la rivista. Verso l'ultimo anno del suo contratto con i Lakers (James può beneficiare di un'estensione), i suoi guadagni fuori dal campo ora sminuiscono quello che guadagna giocando a basket. Tra i suoi maggiori investimenti ci sono la sua società di produzione - SpringHill Co - e azioni nel Fenway Sports Group, che possiede il Liverpool FC. Ci si aspetta che James, 37 anni, svolga un ruolo più importante nella proprietà della squadra una volta che si ritirerà dal basket. James ha venduto una partecipazione di minoranza in SpringHill ad ottobre valutata 725 milioni di dollari. L'unico altro miliardario del basket è Michael Jordan, ma non ha raggiunto il traguardo fino a molto tempo dopo il suo ritiro, quando il suo investimento negli Charlotte Hornets è aumentato di valore.

"Molte persone nella maggioranza credevano che avremmo fallito. Hanno detto che stavo facendo un grosso errore coinvolgendo i miei amici per gestire il lato commerciale di ciò che volevamo fare", ha detto James della fondazione di SpringHill. "E l'abbiamo usato come motivazione. Lo abbiamo anche usato come base. Perché non sapevamo tutto e lo sapevamo. Eravamo ragazzini in un sistema. Stavamo tutti imparando, ma l'unica cosa che tutti volevamo fare, era lavorare. Volevamo lavorare, volevamo imparare, volevamo essere delle spugne, volevamo capire come possiamo avere un impatto".