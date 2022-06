Ucraina, 100 giorni di guerra. Nato: "Sarà lunga e logorante"

03 giugno 2022 a

New York, 3 giu. (Adnkronos) - Una guerra che sarà lunga e logorante. A 100 giorni dall'inizio dell'invasione della Russia, così il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato del conflitto al termine di un colloquio con il presidente americano Joe Biden. ''Dobbiamo essere preparati per il lungo periodo", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ''quello che vediamo è che questa guerra ora è diventata una guerra di logoramento''. Gli ucraini, ha aggiunto Stoltenberg, stanno "pagando un prezzo elevato per aver difeso il proprio paese sul campo di battaglia, ma vediamo che anche la Russia sta subendo molte perdite".

Pur ribadendo che la Nato non vuole entrare in un confronto diretto con la Russia, Stoltenberg ha affermato che l'alleanza militare occidentale ha la "responsabilità" di sostenere l'Ucraina. ''La maggior parte delle guerre, e anche questa a un certo punto, finiscono al tavolo dei negoziati. Ma quello che sappiamo è che ciò che accade attorno al tavolo dei negoziati è strettamente legato alla situazione sul campo, sul campo di battaglia", ha aggiunto.