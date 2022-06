Calcio: Brasile, Botafogo interessato a Mertens

03 giugno 2022 a

Rio de Janeiro, 3 giu. (Adnkronos) - Il Botafogo potrebbe fare un'offerta per ingaggiare l'attaccante del Napoli Dries Mertens a parametro zero, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il contratto di Mertens con il Napoli è in scadenza il 30 giugno e la squadra italiana non dovrebbe offrirgli un nuovo contratto. I rappresentanti del 35enne attaccante hanno tenuto colloqui preliminari con il club di Rio de Janeiro su un possibile trasferimento questa estate, ha affermato Globo Esporte, spiegando che anche Lazio e Barcellona interessate al nazionale belga. Mertens ha trascorso 10 stagioni al Napoli, collezionando 397 presenze e segnando 148 gol in tutte le competizioni. Il Botafogo è attualmente settimo nella classifica di Serie A a 20 squadre del Brasile, essendo tornato nella massima serie quest'anno dopo aver vinto il titolo di Serie B 2021.