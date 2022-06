03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “A differenza di quanto succede attualmente, le imprese devono essere incentivate ad assumere. In questo modo si garantirebbero nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, che eviterebbero di fuggire all'estero, o di dover ricorrere al Reddito di Cittadinanza come strumento per mantenersi”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.