Tempocasa, fatturato e agenzie in crescita protagonisti congresso internazionale

Rimini, 3 giu. (Labitalia) - 3.391 persone riunite all'Rds stadium di Rimini, 588 punti vendita, più di 50 premi tra targhe, riconoscimenti e Oscar e poi, ancora, tanta musica e due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo dello spettacolo: Elettra Lamborghini e Rudy Zerbi. Questa la sintesi della XXIII edizione del congresso internazionale Tempocasa. Due giorni di premiazioni, festeggiamenti e sorprese terminati con la consegna della targa più ambita di Persona dell'anno 2022, la massima onorificenza per chi lavora in Tempocasa.

Il presidente del gruppo Daniele Palermo ha ricordato come l'ultimo anno sia stato difficile e come Tempocasa, nonostante tutto, abbia saputo sfidare 12 mesi complessi con costanza e sacrificio, macinando un trionfo dopo l'altro, senza mai fermarsi, secondo il concetto dell'anti-fragilità di Nassim Nicholas Taleb: "Il rischio maggiore che corrono le persone è sentirsi arrivate e per questo smettono di voler crescere e di migliorarsi. La chiave del successo è l'anti-fragilità, secondo la quale cose e persone traggono beneficio dagli scossoni, crescono e migliorano quando sono esposte al caos, allo stress e alla fatica. La resilienza consente di resistere agli shock ma fa rimanere invariate le situazioni. L'anti-fragilità dà luogo a una cosa migliore. Ciascuno dei nostri obiettivi ha lo scopo di portarci a stare meglio, a essere felici e per ottenere questo benessere è necessario migliorare qualcosa nella propria vita. La felicità non è uno status che si mantiene costante nel tempo, ma va alimentata attraverso la fatica".

Per Tempocasa il 2021 è stato infatti un anno di risultati straordinari, grazie proprio all'anti- fragilità di chi lavora in azienda. A dicembre scorso, infatti, la rete ha raggiunto il tetto delle 551 agenzie operative su suolo italiano a cui sono andati ad aggiungersi 27 rinnovi e 76 contratti preliminari per l'apertura di nuovi punti vendita. Senza contare che è già stato reso noto dal management che il franchising biancoverde raggiungerà le 600 agenzie sul territorio nazionale nel giro di un mese. Con un incremento del 19% rispetto al 2020 (quando le agenzie erano 464), la rete biancoverde prevede di arrivare a superare i 700 uffici prima della fine del 2022. A questo importante numero se ne sono affiancati molti altri, a cominciare da una crescita di fatturato pari al +15% del 2021 che testimonia come e quanto l'azienda, 100% made in Italy, stia diventando sempre più il punto di riferimento del settore immobiliare lungo l'intero stivale.

"Cifre come queste sono state possibili grazie alle fondamenta solide su cui si basa il nostro franchising, pronto a offrire ai propri affiliati un valore aggiunto anche a livello internazionale. Gruppo Tempocasa, da sempre, concentra tutta l'attenzione sul suo bene più prezioso: le persone. La nostra mission, infatti, non è soltanto intermediare immobili, mutui prima casa o polizze assicurative, bensì il progresso della persona con la creazione di imprenditori in tutti i settori dove le aziende del franchising sono coinvolte attraverso il dipartimento di alta formazione interno costituito dalle scuole Tempocollege e Beautifulminds" afferma Paolo Di Rocco, amministratore delegato di Gruppo Tempocasa.

E se le persone del network immobiliare ad aprile 2021 erano 3.010 e a febbraio 2022 sono arrivate a 3.208, oggi gli imprenditori biancoverdi hanno toccato quota 3.403. Secondo un'analisi da un punto di vista operativo, l'andamento del franchising è stato più che positivo. Lo dimostrano, in prima battuta, le richieste d'acquisto di un immobile: se nel 2019 le domande erano state 171.544 e nel 2020 180.363, l'anno scorso sono schizzate a 305.881, registrando un balzo in avanti di quasi 70 punti percentuali.

Una realtà che lascia il segno, che ha saputo creare numerose opportunità di lavoro ai giovani di tutta Italia, oltre che della Spagna, dell'Albania, degli Emirati Arabi e del Regno Unito, e che mira a coinvolgere sempre più persone motivate e capaci, formandole e orientandole alla professione.