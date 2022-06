Calcio: Gentile, 'crisi Nazionale? Colpe anche di Mancini ma in Serie A troppi stranieri'

03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Il ct Mancini non è esente dal colpe nel momento di crisi della nostra Nazionale. E' lui che fa le scelte di giocatori e moduli con cui scendere in campo e quindi di errori ne ha fatti anche lui". Così l'ex ct dell'Under 21 Claudio Gentile in merito al momento difficile della nostra Nazionale, non qualificata al mondiale di Qatar 2022 e sconfitta nettamente dall'Argentina nella Finalissima 2022 di Wembley. "L'unica scusante che concedo al ct è la difficoltà a trovare giocatori italiani in Serie A -aggiunge Gentile-. Abbiamo 2/3 di stranieri nel campionato italiano, se non si inverte la tendenza il futuro sarà sempre più buio".