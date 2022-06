Referendum: Tajani, 'sì senza strumentalizzare, peccato urne solo domenica'

03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - La riforma della giustizia approvata alla Camera e ora in discussione al Senato "non è perfetta", anche se "si tratta di un importante passo in avanti. Ecco perchè noi voteremo sì ai referendum e lanciamo un appello ai cittadini italiani di andare a votare indipendentemente dal partito di appartenenza per avere una giustizia giusta". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa.

"Non vogliamo strumentalizzare i referendum dal punto di vista politico, diciamo soltanto -ha aggiunto l'esponente azzurro- che durante il mese di giugno votare soltanto una giornata è riduttivo, sarebbe stato meglio votare anche nella giornata di lunedì".