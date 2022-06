Musica: Pfm al Dal Verme di Milano con Giovanni Sollima

03 giugno 2022 a

Milano, 3 giu.(Adnkronos) - Premiata Forneria Marconi dal vivo a Milano. Il prossimo 9 giugno, al teatro Dal Verme, la band sarà sul palco insieme a Giovanni Sollima nella serata di apertura di 'Panorami sonori', rassegna estiva dei Pomeriggi musicali.

Emblema del rock progressivo italiano, la Pfm sarà special guest della serata insieme al violoncellista e compositore Giovanni Sollima, fra gli artisti più apprezzati di oggi e primo ospite dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali.

Il programma della serata comprende alcune pagine dello stesso Sollima, 'Terra con variazioni per violoncello e orchestra, Aquilarco n. 2 e Aquilarco n. 3', quindi una rilettura di due brani (The Cold Song e Strike The Viol) del massimo compositore inglese, il barocco Henry Purcell e in chiusura l'incontro con la Premiata Forneria Marconi, attraverso la loro versione di brani del repertorio classico come dell'Ouverture dal Nabucco di Verdi, la 'Danza dei cavalieri' da Romeo e Giulietta di Prokof'ev e la Suite italiana.

Lo spettacolo sarà in replica il 10 giugno all'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone di Riviera (Bs).