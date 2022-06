Ucraina: Letta, 'iniziative estemporanee di Salvini boomerang per l'Italia e per la pace'

03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Le iniziative estemporanee di Salvini" si sono rivelate "un boomerang per l'Italia, un danno per il nostro Paese e per la pace, che Putin capirà quando ci vedrà tutti uniti. Se ci vede divisi, Putin continuerà la sua guerra". Lo ha detto Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Sarteano.

"Credo che Salvini si sia fatto male da solo. Il vero problema non è il danno a se stesso o alla lega, che ci interessa di meno, ma i danni alla reputazione dell'Italia, che rischia di passare per un Paese poco serio e poco affidabile per le iniziative estemporanee messe in piedi non si sa con quali interlocutori e con quali consiglieri e consulenti e per fare che cosa", ha aggiunto il leader del Pd.