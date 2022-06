03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu (Adnkronos) - "I cinque referendum non ci convincono, pensiamo che non risolvono i problemi ma aprano problemi ulteriori. Quei temi si rivolvono in Parlamento e noi siamo fiduciosi che in Parlamento si possano trovare le soluzioni migliori". Lo ha detto Enrico Letta, a proposito dei referendum sulla giustizia, a margine di una iniziativa elettorale a Sarteano.