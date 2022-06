Ucraina: Tajani, 'a favore di pace e via diplomatica, armi solo per difesa'

03 giugno 2022 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Siamo naturalmente a favore della pace e di tutte le iniziative che il Governo e l'Unione europea e altri soggetti internazionali potranno fare per favorire la via diplomatica. Quindi bene ciò che ha fatto Draghi con Putin e Zelensky, cioè parlare con entrambi". Lo ha affermato durante una conferenza stampa, a proposito della crisi ucraina, il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Siamo dalla parte dell'Europa, siamo dalla parte dell'Occidente, siamo alleati degli Stati Uniti. Questo -ha aggiunto l'esponente azzurro- lo abbiamo detto, ribadito, ripetuto, votato. Abbiamo soltanto detto, come peraltro ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Biden, in un importante articolo, che le armi dell'Occidente non devono essere utilizzate per colpire il territorio russo, ma devono essere utilizzate per difendere l'indipendenza dell'Ucraina".