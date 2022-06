Calcio: Tomori, 'molti non credevano in noi, dolce sensazione aver dimostrato che sbagliavano'

03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Molte persone credevano che non ce l'avremmo fatta, ma alla fine abbiamo vinto lo scudetto. È stata una dolce sensazione dimostrare a tutti che si sbagliavano". Dal ritiro dell'Inghilterra, che sta preparando la prima gara della Nations League contro l'Ungheria (in programma sabato 4 giugno alle ore 18 in diretta su Sky Sport), ha parlato il difensore del Milan Fikayo Tomori: "È stato pazzesco, non ho mai visto prima d'ora festeggiamenti del genere, con così tante persone - ha raccontato il difensore inglese al 'Sun'- Cinque chilometri di tifosi circa, ci sono volute ore per farli. Non saprei descrivere, davvero... è stato pazzesco".

Una scelta vincente, quella di venire in Italia: "A Milano mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati tutti disponibili nell'aiutare ad ambientarmi. Voglio continuare a crescere, speriamo di poter costruire su quanto abbiamo fatto per vincere sempre di più. Volevo imparare in fretta l'italiano, però non è ancora perfetto". Poi sulla scelta del Milan: "Ero pronto a fare qualcosa di diverso. Ovviamente è il Milan, quindi ho pensato: 'Quando vado?'. Ho sempre pensato a dove mi sarebbe piaciuto andare all'estero e vedere com'è. Quando è arrivata l'occasione, mi sono buttato a capofitto. Mi sento davvero a mio agio qui in Italia".

Avversari in campionato, ma amici e compagni in Nazionale: Fikayo Tomori ha parlato dell'attaccante della Roma Abraham: "Tammy ha fatto bene. Quando ci siamo affrontati ho vinto entrambe le volte. Sono felice che sia venuto alla Roma e abbia fatto così bene. Ora sta volando. Ci stiamo divertendo entrambi". Poi un commento su Paolo Maldini: "Parlo molto con lui, è presente tutti i giorni. A volte mi chiede come stanno andando le cose e parla a noi difensori come collettivo". Infine, sui miglioramenti in rossonero: "Pioli mi ha aiutato nel modo in cui vuole che la squadra giochi. Ho imparato molte cose e ho dovuto lavorare per assicurarmi di essere nella posizione giusta".