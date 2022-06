Calcio: Mancini, 'Germania e Inghilterra le più forti, cambiando molto ci prendiamo rischi'

03 giugno 2022 a

a

a

Firenze, 3 giu. - (Adnkronos) - "Affrontiamo le due squadre più forti del momento, Germania e Inghilterra. Sono davvero tra le migliori: hanno grandi giocatori e noi cambiando molto ci prendiamo tanti rischi. Sono partite che, dovessero andare bene a livello di gioco, potrebbe essere un buon inizio". Lo dice il ct della nazionale italiana Roberto Mancini sulle due avversarie più quotate nel girone di Nations League. Domani a Bologna gli azzurri sfideranno i tedeschi. "Per me Italia-Germania è la sfida del 1982 -sottolinea il ct in conferenza stampa da Coverciano alla vigilia del match-, ero ragazzo e nella lista dei 40 che potevano andare al Mondiale, nonostante io fossi molto giovane. Poi è chiaro c'è stata quella del 2006, ma per me come età il ricordo è quello".

"La cosa più importante sarà difendere bene e attaccare meglio -prosegue Mancini-. Affrontiamo una delle squadre più forti, con Brasile, Argentina, Francia... E' tecnica, velocissima quando contrattacca, viene a fare pressing. Completa e matura al 100%, sarà tra le favorite per la vittoria del Mondiale in Qatar. Noi dobbiamo difendere tutti insieme e attaccare e pressare come fatto per tre anni e mezzo. Lo abbiamo fatto per tre anni e mezzo con giocatori che non sembravano in grado di poterlo fare, eppure l'hanno fatto".