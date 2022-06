Calcio: Superlega-Uefa, 11-12 luglio udienza alla Corte di Giustizia Europea

03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - La Corte di giustizia dell'Unione europea esaminerà l'11 e il 12 luglio la controversia tra l'Uefa e i promotori della Superlega. Lo annuncia la Corte sui propri canali ufficiali. I giudici europei dovranno esaminare il ricorso dei fondatori della Superlega, e dovranno stabilire se l'Uefa stia abusando della sua "posizione dominante" nel momento in cui sanziona i promotori di un torneo rivale della sua Champions League. Dovrà quindi essere esaminata la compatibilità del suo modello sportivo con il diritto europeo della concorrenza. Un'altra questione in questa procedura è la possibile ripresa dei procedimenti disciplinari della Uefa nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus, gli ultimi tre club che si sono rifiutati di rinunciare al progetto Superlega. La Uefa aveva avviato una procedura, inizialmente bloccata dal Tribunale di Madrid, verso i tre club il 25 maggio 2021, mentre gli altri nove 'ribelli' (che però erano usciti dal progetto della Superlega) avevano ricevuto lievi sanzioni finanziarie, sospese a giugno in attesa dell'esito della procedura europea.