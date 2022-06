Daniele Manassero: come la legge dell'Attrazione e la Riprogrammazione Mentale ti cambiano la vita!

03 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 3 giugno 2022. È davvero possibile cambiare la propria vita ottenendo sistematicamente risultati desiderati? Si può uscire da una situazione negativa in cui ci si ritrova impantanati? Si può davvero stare bene ed essere felici, eliminando per sempre il dolore e la frustrazione dalla nostra vita?

La risposta è assolutamente sì, se sappiamo usare bene la nostra Mente e sfruttare l'enorme potere della Legge dell'Attrazione. Queste sono le parole di Daniele Manassero, Mental Coach Strategico che da oltre 12 anni aiuta le persone a cambiare la propria vita offrendo soluzioni reali e pratiche a varie problematiche della vita quotidiana.

Chi è Daniele Manassero? È un Mental Coach che ha già aiutato migliaia di persone in tutta Italia a migliorare definitivamente la loro vita, sfruttando al massimo il potenziale della mente. È considerato il punto di riferimento in Italia per la Legge dell'Attrazione. www.danieledanmanassero.it

Ma che cos'è un Mental Coach? È un professionista che aiuta le persone ad utilizzare bene la Mente con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita. Fornendo strategie pratiche e consigli mirati il Mental Coach ti aiuta a raggiungere obiettivi, a superare blocchi inconsci e ostacoli, a raggiungere il benessere a 360 gradi e la Felicità piena.

Esistono molteplici approcci al Coaching, Daniele Manassero, dopo averli vagliati tutti, ha deciso di concentrarsi su quello più efficace ovvero sulla Legge dell'Attrazione e Riprogrammazione Mentale.

“Che cosa differenzia Daniele Manassero dalla maggioranza di coloro che si professano Mental Coach? Ci sono molti aspetti che vorrei citare tuttavia partiamo da quello a mio avviso più importante: l'approccio estremamente pratico.

Molti miei colleghi si limitano a proporre soltanto teoria, spiegando sostanzialmente ciò che è contenuto nel conosciutissimo libro “The Secret” di Rhonda Byrne.

Come dico spesso nei miei Contenuti su YouTube e Facebook “The Secret” dice cos'è la Legge dell'Attrazione ma non ti spiega il come funziona. Manca la parte più importante ovvero come generare risultati reali nella nostra vita.

Siccome la mia Mission è aiutare gli altri a raggiungere obiettivi reali e durevoli con la Legge dell'Attrazione non posso esimermi dal mettere in guardia le persone sul fatto che conoscere la Legge dell'Attrazione soltanto a livello teorico non serve proprio a nulla! Serve la pratica se vogliamo creare sistematicamente risultati desiderati, per questo i miei Percorsi Formativi sono 100% pratici.

Altro elemento differenziante è la Formazione. Nei miei 12 anni di lavoro e formazione, ho appreso le migliori tecniche e strategie durante i tanti seminari che ho frequentato, anche all' estero, carpendo i segreti dei migliori formatori, come Tony Robbins e Bob Proctor. Invece molti miei competitor si sono formati guardando video su YouTube e leggendo libri qua e là.

Ho iniziato tanto tempo fa, facendo formazione su me stesso per migliorare la mia stessa vita, poi le persone hanno iniziato a cercarmi per aiutarle a migliorare la loro! Posso quasi dire che non sono io che ho scelto questo lavoro, ma questo lavoro che ha scelto me!!

Una professione che amo e che esercito con passione, sia on line che offline, raggiungendo quindi tutte le parti di Italia, fornendo a coloro che si rivolgono a me, strategie pratiche ed esercizi mirati. Tanti miei colleghi ascoltano i problemi della gente e si fermano lì, il mio obiettivo, invece, è offrire soluzioni pratiche a problemi reali! E questo fa tutta la differenza del mondo.

E che il mio metodo sia diverso dagli altri, lo attestano le centinaia di testimonianze sul mio sito e sulle varie piattaforme che utilizzo per il mio lavoro (Facebook, Youtube, Instagam, Linkedin ecc.).

Sono davvero tante sono le storie di successo! Ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una signora che ha sempre fumato ed era in sovrappeso, seguendo le mie strategie è riuscita a perdere 20 kg e adesso non tocca più una sigaretta!

Un' altra che, a livello sentimentale, aveva sempre avuto relazioni tossiche, con il mio aiuto, è riuscita a trovare l'anima gemella...

Un' altra ancora, che annegava nei debiti, adesso è riuscita a saldarli tutti e si è trasferita in un'isola per vivere la vita che ha sempre desiderato!”

Legge dell'Attrazione e Riprogrammazione Mentale per cambiare davvero!

Cambiare davvero è possibile! Qualsiasi situazione a livello di salute, relazioni, lavoro, soldi, e sfera personale, di cui siamo scontenti, può essere trasformata. E se non ci si riesce da soli è importante affidarsi a professionisti competenti ed esperti che finora hanno aiutato migliaia di altre persone!

Ma cos'è la Legge dell'Attrazione? Innanzitutto mi preme sottolineare che si tratta di una legge di natura, tanto quanto, la legge della gravità. Quindi è una cosa scientifica e la sua efficacia è dimostrata dagli studi della Fisica Quantistica.

L'assioma di base della Legge dell'Attrazione è: noi attraiamo nella nostra vita cose, persone, situazioni che vibrano sulla nostra stessa frequenza vibrazionale. Da ciò ne deduciamo che tutto ciò che fa parte della nostra vita l'abbiamo attirato noi.

Il nostro pensiero determina i risultati, ma allora pensare positivo è sufficiente per ottenerli? No! Non bisogna illudersi che basta pensare positivo, se non siamo realmente pronti a cambiare qualcosa in noi sessi.

Anche perché la Legge dell'Attrazione non risponde al pensiero positivo ma ai Paradigmi Inconsci, per cui se davvero vogliamo cambiare i nostri risultati è necessario riprogrammare la nostra mente.

Cos'è la Riprogrammazione Mentale? È il processo tramite il quale noi trasformiamo una credenza inconscia errata in una credenza efficace.

Tramite essa otteniamo due grandi benefici: rimuoviamo i blocchi inconsci che ci tengono imprigionati in vite insoddisfacenti e cambiamo la nostra frequenza vibrazionale e di conseguenza ciò che attraiamo per mezzo delle Legge dell'Attrazione.

Il metodo e le strategie vincenti

“Come lavoro? Il mio obiettivo è insegnare ai miei studenti il metodo scientifico, collaudato e replicabile per ottenere sistematicamente risultati concreti con la Legge dell'Attrazione e la Riprogrammazione Mentale. Cambiando le proprie abitudini e strategie di pensiero il nostro Mindset cambia e di conseguenza lo fanno i nostri risultati.

Fornisco gli strumenti per applicare le giuste tecniche e le strategie efficaci per attuare quel cambiamento da sempre desiderato, ma che non si è stati in grado ancora di raggiungere!

Un percorso di crescita personale da realizzare con costanza e dedizione che, se portato avanti bene, sarà in grado di trasformare la propria vita per sempre. Perché, distruggendo le vecchie credenze errate e installando nuove credenze potenzianti è matematico che la vita cambi in modo duraturo.

Per farlo, non solo propongo consulenze online individuali o di gruppo, ma anche video corsi e workshop digitali specifici, vertenti prevalentemente sugli ambiti relazionale, finanziario e personale (autostima, benessere personale ecc).

Persone singole, privati, aziende: tutti possono e devono essere consapevoli che il cambiamento è possibile – e necessario – e che qualsiasi situazione della nostra vita può essere migliorata.

Quindi, se ti trovi impantanato in una situazione dalla quale non riesci ad uscire, se ti stai rendendo conto di non essere in grado di fissare e soprattutto di raggiungere i tuoi obiettivi, contattaci subito !

Con il mio aiuto potrai imparare a rimuovere i tuoi blocchi inconsci e a sfruttare il potere della tua mente senza più vincoli, ottenendo risultati concreti e duraturi!

• numero verde: 800554510

• sito web: www.danieledanmanassero.it

• email: [email protected]