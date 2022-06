Moda uomo: ecco le tendenze primavera estate in fatto di camicie

03 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 3 giugno 2022 – Elegante senza limiti, casual quanto basta, la camicia si conferma protagonista nella moda uomo primavera estate 2022. Iconica ed essenziale, rappresenta anche quest'anno una delle scelte più gettonate dai principali fashion stylist, che ne confermano l'estrema validità sia nelle mise più rigorose sia in quelle più formali.

Le nuove tendenze, in particolare, puntano all'originalità con camicie moderne, versatili e capaci di valorizzare qualunque outfit; proposte che hanno in comune la qualità sartoriale, un'elevata vestibilità, ma soprattutto un fascino che non passa inosservato.

Moda uomo: la camicia coreana protagonista della primavera estate 2022

Tra le nuove proposte che dominano le passerelle della moda uomo, a spiccare è soprattutto la camicia con collo alla coreana, un modello innovativo, basto su linee minimali, capace di conferire unicità agli outfit grazie a un colletto privo di alette.

Si tratta di modelli che, dunque, rifuggono dall'uso di cravatta o papillon, mantenendo intatta la loro attitudine sia nel conferire un elevato grado di eleganza alle mise più classiche sia nel valorizzare gli abbinamenti più moderni.

A intercettare perfettamente questo mood e a dettare tendenza nel mondo della moda maschile 2022 è per esempio la camicia coreana uomo proposta da Camicissima, che si distingue per la qualità sartoriale, l'accuratezza delle rifiniture e l'elevata vestibilità delle sue linee.

Naturalmente, i modelli per la primavera estate uomo 2022 comprendono sia camicie coreane in lino – must have per qualunque guardaroba – sia 100% cotone, entrambe fondamentali per contrastare la calura estiva, senza mai rinunciare allo stile.

In particolare, il trend più gettonato nella bella stagione 2022 prevede camicie coreane extra slim in tinta unita o con pattern a microfantasia floreale, entrambe prevalentemente nei toni del bianco, dell'azzurro, del blu, del celeste o del rosa.

Moda uomo primavera estate 2022: le camicie slim dall'elevata vestibilità

Il modello di camicia con collo alla coreana si inserisce in una tendenza che fa della versatilità il suo filo conduttore.

Un trend, particolarmente caro alla moda uomo primavera-estate 2022, che abbraccia anche altre tipologie di colletto, per dare vita a camicie dal carattere estremamente moderno, da indossare senza cravatta e con maniche elegantemente risvoltate.

Naturalmente, si tratta di camicie coolness perfette per ogni occasione – dagli eventi mondani alle serate con gli amici – che osano grazie a stampe movimentate, strizzando l'occhio ai capi d'alta moda.

A dettare tendenza, in questo caso, sono soprattutto le cosiddette camicie extra slim fit di alta sartoria, proposte caratterizzate dalla presenza di opportune pinces sul lato posteriore, che permettono ai capi di aderire al corpo come una seconda pelle: un carattere elegantemente skinny che, oltre a non essere d'ostacolo alla vestibilità, lascia ampio spazio ai movimenti, garantendo stile e comodità in tutte le esigenze di comfort quotidiane.

A rendere queste camicie da uomo estremamente moderne sono inoltre giromanica stretti e tessuti stretch altamente adattabili, che offrono a ogni outfit un rigore dal casual chic, che si rivela perfetto anche per gli styling più ricercati.

Le camicie con collo all'italiana tra i must have della moda uomo primavera estate 2022

Un altro modello che trova spazio nelle proposte formali della moda uomo primavera estate 2022 è quello della camicia con collo all'italiana, una proposta caratterizzata da un colletto con punte all'ingiù, privo del rigore classico in genere conferito dalla presenza dei bottoni, ma dal carattere ugualmente elegante.

Si tratta, infatti, di una proposta passe-partout che permette di ottenere un outfit impeccabile in qualunque occasione e, proprio per questo, tra le scelte oggi più gettonate per presenziare a cerimonie, appuntamenti di lavoro o situazioni in cui sia necessario sfoggiare il meglio in fatto di stile.

Anche in questo caso, a correre in aiuto dei fashion addicted sono soprattutto le proposte del noto brand Camicissima, che supportano questo trend con modelli di camicie skinny a tinta unita, perfetti per gli eventi formali, ma allo stesso tempo ideali da indossare nelle serate estive dal carattere più glam.

Tali camicie, infatti, grazie a innovative soluzioni non iron, garantiscono un assetto privo di pieghe senza l'uso del ferro da stiro, conferendo a ogni mise un aspetto impeccabile e distinto, qualunque sia l'occasione.

