03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Speriamo che il vento di cambiamento tocchi anche Todi e altri centri in Umbria. Abbiamo la possibilità di portare progetti concreti per migliorare la qualità di vita dei cittadini, parliamo di sanità, di transazione ecologica vera e efficace, di tanti temi che stanno a cuore dei cittadini". Così il leader M5S Giuseppe Conte arrivando a Todi per un appuntamento elettorale.