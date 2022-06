Calcio: CR7, 'credo ancora in un Manchester United vincente'

03 giugno 2022 a

Manchester, 3 giu. - (Adnkronos) - "È sempre bello segnare gol per questo club, quando poi capita di realizzare una tripletta è ancora più bello. Ma la cosa più importante per me è provare a vincere le partite per provare così a vincere la Premier o qualche coppa. Credo che il Manchester United sia sempre il Manchester United. A volte ci vuole tempo, ma io ci credo ancora". Lo dice l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo in un'intervista al sito dei Red Devils

Tornato a Manchester nella scorsa stagione, CR7 ha elogiato i tifosi dei Red Devils: "Sono fantastici, anche quando abbiamo perso ci hanno sempre supportato, sono sempre stati al nostro fianco. I nostri tifosi sono sempre nel mio cuore e meritano il rispetto di tutti perché sono sempre dalla nostra parte".

Il portoghese ricorda un episodio preciso: "Prima del nuovo esordio con questa maglia ero un po' nervoso, poi ho fatto due gol, è stato molto bello. I record? Non sono io a inseguirli, sono loro che inseguono me. Sono una delle motivazioni che mi fa lavorare sodo, amare questo sport; ovviamente i miei compagni di squadra qui allo United mi aiutano a centrarne sempre di nuovi".