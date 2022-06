Fisco: Fratoianni, 'tassare grandi ricchezze? Per destra al governo non si può'

04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Secondo il ministro Brunetta è 'troppo facile dire tassiamo i ricchi e redistribuiamo il reddito'. Già, talmente facile che ogni volta che si prova anche solo a parlarne, la destra alza gli scudi e si straccia le vesti a reti unificate, gridando al furto, ai comunisti e altre fantasiose fandonie. Di tutto pur di difendere i privilegi del loro elettorato". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Sappiamo bene - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - che non è un caso se il governo Draghi è nato con questa composizione, e ha conferito proprio a Brunetta tale ruolo. Un vero capolavoro, complimenti. Far pagare di più chi ha di più non è un furto, ma giustizia sociale e semplice buonsenso. E nell'unico Paese europeo dove negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti, - conclude Fratoianni - tassare grandi ricchezze e rendite finanziarie dovrebbe essere il minimo.”