Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Per noi queste sono amministrative su cui noi daremo un giudizio civico. Questo è un voto amministrativo dal quale non trarre conseguenze politiche ma è importante per le città. E un buon risultato a L'Aquila potrà essere l'inizio per la rincorsa alla regionali del 2024". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a L'Aquila.