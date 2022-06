Fi: Ronzulli, 'centrodestra unito vince'

04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Il centrodestra unito vince, convince e inverte la rotta quando è sbagliata. Dobbiamo coltivare questo spirito unitario che ci ha trasmesso il presidente Berlusconi, uno spirito di appartenenza, identitario ma anche di condivisione che, in nome del bene comune, deve portare il centrodestra alla guida del Paese". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo alla terza tappa della convention azzurra ‘L'Italia del Futuro' in corso ad Alessandria.

"Ringrazio i militanti e i candidati alle prossime amministrative per il coraggio e la passione con cui si mettono in gioco sventolando alta la nostra bandiera. Una bandiera che riprende il ‘tricolore' e che è ricca di valori e principi che abbiamo interpretato al meglio in questi 28 anni di storia. Una bandiera che rappresenta al meglio il senso delle nostre battaglie, la verità delle nostre parole. La lealtà e l'impegno di portarla sempre alta, anche quando forse pesava troppo, sono le fondamenta su cui si basa Forza Italia”.