Lavoro: Napoli (Azione), 'bene Giorgetti, taglio cuneo e spesa pubblica'

04 giugno 2022 a

a

a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Giancarlo Giorgetti non è solo un bravo ministro. È anche un politico libero, nel senso che elabora un pensiero autonomo non sempre sovrapponibile a quello della Lega. Quando ipotizza il taglio del cuneo fiscale da finanziare con una razionalizzazione (leggi: taglio) della spesa pubblica Giorgetti fa un'affermazione eretica, nel centrodestra e non solo. Le sue idee sono di un centro-destra liberale, europeista e, diciamolo, all'opposto del populismo". Così Osvaldo Napoli di Azione.

"Provi Giorgetti a sondare il suo partito per capire se esista davvero una disponibilità a tagliare il cuneo fiscale sui redditi da lavoro finanziando l'operazione con un taglio della spesa pubblica. Sarebbe davvero una rivoluzione. Azione e +Europa sono su questo percorso e non da oggi".