Governo: Lollobrigida, 'tra i peggiori di sempre, Draghi certifica decisione Ue'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Il reddito di cittadinanza è una vergogna perché a libro paga dello Stato sono state messe persone per non lavorare. Per creare nuova occupazione bisogna mettere le imprese nelle condizioni di assumere, abbassando il costo del lavoro, e tutelare i nostri prodotti e marchi: questa è la ricetta di Fratelli d'Italia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo a un'iniziativa elettorale per Barbieri sindaco, insieme al vicepresidente dei deputati FDI Tommaso Foti, a Piacenza.

"Invece, quello che doveva essere il governo dei migliori ma si è rivelato essere dei peggiori vuole imporre regole vessatorie, aumentando le tasse sulla casa, con la riforma del catasto, e aggredendo il risparmio dei cittadini. Ci aspettavamo un Draghi autorevole e che in Europa difendesse gli italiani, invece è colui che certifica le decisioni di Bruxelles. Ed è alla guida di un esecutivo con Lamorgese che ha fatto crescere l'immigrazione illegale e Di Maio, al quale nella lottizzazione delle poltrone è toccata quello di ministro degli Esteri in una delicata fase geopolitica e, sulle armi, fa il contrario di quello che dice il M5S”.