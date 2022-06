Infortuni: Fontana, Regione e lombardi vicini a familiari operaio morto a Rho Fiera

04 giugno 2022 a

Milano, 4 giu.(Adnkronos) - "Apprendo con grande tristezza la grave notizia" della morte dell'operaio che lavorava in un padiglione del quartiere fieristico di Milano-Rho in vista del Salone del Mobile. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un messaggio rivolto ai familiari della vittima, porge "le più sentite condoglianze anche a nome dell'intera Giunta".

A loro, scrive Fontana, "rivolgo la vicinanza e il cordoglio della Regione Lombardia e di tutti i lombardi".