Ucraina: Crippa, 'nessuna lezione da Letta'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Non accettiamo nessuna lezione da chi parla solo di invio di armi e non perde occasione per fare polemiche. Letta, a differenza del segretario Matteo Salvini, finora non ha mosso un dito per la pace e questo danneggia il Paese non certo alla Lega. La sinistra non pensi di dare lezioni di pacifismo a chi ha sempre rivendicato il valore del dialogo e della diplomazia”. Così il deputato della Lega e vice segretario del partito, Andrea Crippa.