Lavoro: Boccia, 'salario minimo non è storia Brunetta? Ma è la nostra'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Per Brunetta il salario minimo non rappresenta la storia della destra italiana? Per fortuna direi, rappresenta la nostra storia e la realizzeremo, è una battaglia che porteremo a termine insieme all'abbattimento del cuneo fiscale. La nostra storia, quella del Partito democratico, della sinistra, del campo progressista e riformista è profondamente diversa dalla storia di Brunetta e sempre lo sarà. È il caso di prendere atto che, a parte la campagna di vaccinazione e l'attuazione del PNRR, su cui (è sempre opportuno ricordarlo) il partito di Brunetta con gli altri partiti di destra, votarono contro nel 2020, non è possibile fare altro". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.