Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Un partito come Fdi oltre una certa soglia non riuscirà ad andare. Se conosco Meloni, può fare tutte le convention a Milano che vuole ma non riesce a sfondare al centro". Così Matteo Renzi a In Onda su La7.