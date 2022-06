04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Non credo che nessuno metterà in discussione il governo Draghi. Quando noi diciamo che Conte vuol far cadere il governo il 21 giugno, ci stiamo prendendo in giro. Per far cadere il governo, si ritirano i ministri". Così Matteo Renzi a In Onda su La7.