Covid oggi Italia, 22.527 contagi e 47 morti: bollettino 4 giugno

(Adnkronos) - Sono 22.527 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 47 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 188.996 tamponi con un tasso di positività al 12%. In calo i ricoverati, 202 in meno da ieri per un totale di 4.442, e le terapie intensive occupate, sette in meno da ieri pari in tutto a 218.

In totale i casi salgono a 17.490.451, mentre le vittime dall'inizio della pandemia sono 166.922. In totale i dimessi e guariti sono stati 16.681.659.

LAZIO - Sono 2.817 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non sono state registrate vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.049 tamponi molecolari e 15.533 antigenici per un totale di 19.582 con un tasso di positività al 14,3%. I ricoverati sono 537 i ricoverati, 15 in meno da ieri, 31 le terapie intensive, pari a ieri, e 3.039 i guariti in più. I casi a Roma città sono a quota 1.625.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 593 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 646 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 386 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 106 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 205 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 233 i nuovi casi. Nelle province si registrano 648 nuovi casi:; Asl di Frosinone: sono 180 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 260 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 77 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 131 i nuovi casi.

Sono 117.778 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 537 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 117.220 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.457.739, i morti 11.347, su un totale di 1.586.874 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

LOMBARDIA - In Lombardia sono 3.099 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Dai dati diffusi dalla Protezione civile, il numero dei pazienti guariti/dimessi appare in aumento di 4.097 unità, mentre sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.586 unità.

Sul territorio provinciale, a Milano sono 1.104 i casi registrati, 191 a Bergamo, 323 a Brescia, 174 a Como. Cremona segna 98 casi, Lecco 96 e Lodi 80. Mantova ne conta 102, Monza e Brianza 297, Pavia 179. A Sondrio 35 i nuovi casi, a Varese 270.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 777 i nuovi contagi registrati (su 4.234 tamponi effettuati), +1.339 guariti e 3 morti (per un totale di 2.621 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -565 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 162) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 4).

TOSCANA - I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 1.392 su 10.249 test di cui 1.250 tamponi molecolari e 8.999 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,58% (68,8% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

EMILIA ROMAGNA - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.491.904 casi di positività, 994 in più rispetto ieri, su un totale di 12.580 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.929 molecolari e 5.651 test antigenici rapidi. Si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 16.961 vittime da inizio pandemia.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 28, uno in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 678, 106 in meno rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 280 nuovi casi, seguita da Modena a 154; a Ravenna 129, a Parma come a Rimini 76, a Reggio Emilia 59; a Piacenza 55, a Ferrara 52, a Cesena 41, a Forlì 40, e, infine il Circondario Imolese con 32 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 46.173. In isolamento a casa 15.817 persone. Da ieri i guariti sono stati 2.115.

PIEMONTE - Sono 1.190 di cui 1.146 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 17.899 di cui 16.507 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all'6,6%. I ricoveri ordinari sono 254 (-9 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, invariati rispetto a ieri. Tre i decessi segnalato di pazienti con diagnosi di Covid.

BASILICATA - In Basilicata sono 171 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.084 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Nella stessa giornata sono state registrate 329 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 50 di cui nessuno in terapia intensiva: 31 nell'ospedale di Potenza; 19 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 18.085. Per la vaccinazione, oggi è stato comunicato il bollettino settimanale. Sono state 783 le somministrazioni negli ultimi sette giorni. Finora la prima dose è stata somministrata all'84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti mentre il 79,9 per cento ha ricevuto la seconda, il 64,5 per cento la terza, l'1 per cento la quarta.