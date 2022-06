Amministrative: 'Foggetta, reinventeremo Sesto stando vicino alle persone'

05 giugno 2022 a

a

a

Milano, 5 giu.(Adnkronos) - Si chiama 'Reinventiamo Sesto' il manifesto politico con il quale Michele Foggetta e la coalizione di centrosinistra si preparano ad affrontare le prossime elezioni amministrative che lo vedranno contrapposto al sindaco uscente della Lega, Roberto Di Stefano. Un programma che punta a riavvicinare i cittadini all'Amministrazione rivolgendo grande attenzione ai servizi alla persona, come l'educazione, la salute, la casa e tutti quei servizi che dovrebbero fornire supporto in particolare a chi è più in difficoltà.

"Su infanzia e disabilità, ad esempio -spiega Foggetta- abbiamo tante idee nuove da costruire, partendo dalla base di quelli che sono stati i grandi servizi di Sesto. Temi come l'educazione e l'attenzione alla disabilità, ad esempio, costituiscono da sempre un territorio di buone pratiche che questa città ha sempre valorizzato. Il nostro lavoro, quindi, sarà quello di riprendere queste buone pratiche, migliorandole".

"Come nostro manifesto politico -aggiunge- ci siamo dati 'Reinventiamo Sesto' proprio perché vogliamo capire che cosa, dopo tanti anni di ex città delle fabbriche, sarà la Sesto del futuro". In questo senso "il grande progetto della Città della Ricerca e della Salute, che oggi il centrodestra finge di aver portato avanti, ma che in realtà ha tanto osteggiato, potrebbe far diventare Sesto un nuovo polo della sanità ma anche e soprattutto della ricerca". E "noi - assicura- lavoreremo con l'obiettivo di far diventare Sesto 'la' città della ricerca".