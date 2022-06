Ucraina: S. Craxi, 'offensiva russa contro media, va condannata con forza'**

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Il conflitto russo-ucraino è combattuto anche sul campo della comunicazione e della propaganda. Gli aggressori provano a modellare l'informazione, anche con attacchi di vera e propria disinformazione volti a stravolgere i fatti, a strumentalizzare dichiarazioni e posizioni, a sobillare una reazione nell'opinione pubblica che porti all'indebolimento dei governi occidentali e delle nostre democrazie". Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (Fi) e Presidente della Commissione Affari esteri.

"È un terreno di scontro non meno cruento e, grande importanza. Far mancare l'appoggio della nostra opinione pubblica ai governi che si oppongono all'invasione dell'Ucraina è parte di una strategia alla quale dobbiamo reagire con fermezza e con intelligenza, senza prestare il fianco ma rispondendo alla propaganda con una seria, ragionata e libera informazione. Alla demagogia contrapponiamo la forza della ragione. È questa la forza delle democrazie!.

"Per questa ragione è ancor più necessario condannare a gran voce le dichiarazioni russe contro il nostro sistema informativo e mediatico. Non abbiamo fobie verso alcun popolo, anzi. Contrastiamo, però, con forza e determinazione le politiche dei governi quando non rispettano le leggi e il diritto internazionale. Nessuno può pensare di non trovarci dalla parte di chi lotta per la propria libertà e sicurezza, dalla parte dell'Occidente", conclude.