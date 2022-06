Veneto: Meloni, 'nessuna parola sdegno da sinistra e femministe'

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certa sinistra e delle femministe. Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati. Solidarietà alle giovani, costrette a subire questo episodio indegno per aver voluto passare una semplice giornata di svago al parco divertimenti”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in riferimento alle presunte molestie subite da sei ragazze minorenni da un gruppo di nordafricani su un treno diretto a Milano.