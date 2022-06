Ucraina: Zelensky incontra prima linea esercito, 'grazie per la vostra protezione'

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i soldati in prima linea e gli sfollati interni ucraini durante un viaggio nella regione di Zaporizhzhia. Zelensky, si legge in una dichiarazione della Presidenza ucraina, "ha visitato le posizioni in prima linea dell'esercito ucraino", cogliendo l'occasione per familiarizzare "con la situazione operativa in prima linea di difesa".

Il presidente ha parlato con i soldati, consegnando loro riconoscimenti statali e ringraziandoli per il loro servizio: "Voglio ringraziarvi per il vostro grande lavoro, per il vostro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro stato. Sono grato a tutti. Voglio augurare a voi e alle vostre famiglie una buona salute. Abbiate cura di voi". Zelensky ha poi visitato un sanatorio dove gli sfollati interni ucraini, costretti a fuggire dalle loro case, hanno ricevuto riparo e cure mediche.