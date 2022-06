Cinzia Tocci, editrice romana, al fianco dei docenti educa agli studenti a diventare gli scrittori del futuro

06 giugno 2022 a

(Roma, 6/06/22) - Con l'iniziativa “I Dialoghi con l'Autore”, Cinzia Tocci stimola i ragazzi nelle scuole ad essere creativi, attraverso la lettura e la scrittura, fornendo loro gli strumenti per diventare gli autori di domani.

Roma, 6 giugno 2022. Quanti ragazzi sentono l'esigenza di esprimere i loro pensieri, ma non sanno da dove cominciare? Cinzia Tocci, con la sua casa editrice C1V Edizioni, promuove nelle scuole alcune attività per far avvicinare i giovani al mondo dei libri e stimolarli ad esprimersi attraverso la scrittura.

Grazie all'iniziativa “I Dialoghi con l'Autore”, ideata con l'autore ed educatore Alessandro Curti e il suo libro “Siamo Solo Piatti Spaiati”, partita nel 2021 con il sostegno della Regione Lazio, la Tocci sensibilizza i giovani ad essere curiosi e creativi, attraverso la lettura e la scrittura, e a sviluppare un pensiero critico nei confronti di ciò che gli accade intorno, partendo proprio dall'ascolto dei ragazzi.

Oltre a un confronto con l'autore, che si svolge sulla piattaforma online C1V e rende quindi l'iniziativa facilmente fruibile in tutta Italia, l'editrice propone dei laboratori creativi, durante i quali fornisce ai ragazzi gli strumenti per cimentarsi in un elaborato personale, del quale diventano protagonisti, così da formare gli scrittori del domani. “Le scuole sono il luogo per eccellenza in cui i ragazzi si formano, non solo relativamente al programma scolastico. È importante che le scuole diano qualcosa in più ai loro studenti, e si prendano cura della loro crescita anche attraverso iniziative innovative e coinvolgenti come questa”, spiega la Tocci. “Non si tratta di infondere nozioni, bensì di trasmettere, attraverso il dialogo e l'ascolto, l'importanza di poter trascrivere i propri pensieri e le proprie emozioni nero su bianco e per chi lo desidera, condividerli attraverso la pubblicazione”.

A questa prima iniziativa, è seguita la fase pilota del progetto, propedeutica all'estensione a tutte le scuole sul territorio nazionale, finanziata con Fondo sociale europeo - Programmazione Europea 2014-2020, grazie all'avviso pubblico della Regione Lazio. Questa volta, i libri coinvolti sono stati “DSA e tu sai come comportati?”, di Sofia Erzel, per gli studenti dell'Istituto Cartesio di Roma, volto a sensibilizzare i giovani verso una tematica così importante come quella della diversità dell'apprendimento e inclusione dei giovani con DSA, e “Sette note per dirlo”, per gli studenti dell'IC Via Cassia 1694 di Roma, scritto dalla stessa Tocci e dall'educatore Curti, che affronta alcuni temi di grande rilevanza per i giovani. Entrambe le iniziative sono state accompagnate dal laboratorio creativo, in collaborazione con la biblioteca romana Casa del Parco, dove l'editrice ha coinvolto gli studenti nelle tecniche di scrittura per la creazione di un elaborato personale, con l'opportunità di pubblicarlo sul sito della casa editrice.

I Dialoghi con l'Autore rientrano nel programma di sostenibilità ambientale “I Ginepri dei lettori C1V” con il quale la casa editrice pianta ginepri, alberi grandi, solidi e potenti nemici della CO2. Per maggiori informazioni: https://www.c1v.org/dialoghi .

Sulla scia del successo dei Dialoghi con l'Autore per gli studenti, C1V Edizioni ha ideato il C1V Fest, una rassegna letteraria in cui gli autori dialogheranno con il pubblico. La prima edizione si terrà a metà giugno in collaborazione con “L'idea dietro l'angolo” a Roma. L'iniziativa è finanziata con fondi della Regione Lazio.

