Musica: Mariah Carey citata in giudizio, avrebbe copiato 'All I Want for Christmas is You'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La cantante Mariah Carey è stata citata in giudizio con l'accusa di violazione del copyright per il suo mega-hit natalizio del 1994 'All I Want for Christmas is You'. Secondo quanto riporta la Bbc News il cantautore Andy Stone sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima e afferma che la signora Carey ha sfruttato la sua "popolarità" e il suo "stile" per farla diventare sua.

Nonostante condividano un titolo, le due canzoni appaiono musicalmente diverse, ma Stone afferma che la Carey ha causato confusione e non ha chiesto il permesso. In merito alle accuse di violazione del copyright la cantante non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. 'All I Want for Christmas is You' è uno dei dischi di Natale più conosciuti di tutti i tempi. Da quando è apparso nell'album 'Merry Christmas' nel 1994, ha scalato le vette delle classifiche di tutti i paesi e nel 2017 avrebbe fatto fruttare alla cantante più di 60 milioni di royalty.