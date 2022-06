Al via il concorso Birra Castello che mette in palio 1500 buoni Playtomic e 10 racchette Adidas limited edition

06 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - 3 giugno 2022.Continua il gioco di squadra tra Birra Castello e il Padel, ma a vincere questa volta saranno i consumatori. Ha preso il via il 1 giugno e durerà fino al 31 luglio il concorso di Birra Castello dedicato agli appassionati di questo sport in costante crescita.

Acquistando i cluster promozionali di Birra Castello dei prodotti “La Decisa” e “La Rubina” si troverà un codice di 8 cifre all'interno della confezione. Quest'ultimo servirà ad avviare una chat via WhatsApp con il numero dedicato (375 6236277) e scrivendo "Giochiamo a Padel?" insieme ai propri dati personali ed al codice si scoprirà immediatamente se si avrà vinto uno dei 1.500 buoni Playtomic, l'app più utilizzata in Italia per prenotare i campi. Inoltre si potrà inoltre partecipare all'estrazione finale di 10 racchette limited edition Adidas Essnova Black Power. Il concorso, inoltre, oltre ad un pack dedicato prevede una importante fase di lancio con 250 passaggi radiofonici dall'8 giugno al 21 luglio su Radio Company ed altre 6 emittenti locali collegate e una massiccia campagna adv sui principali social network e attività con influencer a supporto.

Birra Castello è da febbraio 2022 la birra ufficiale del Padel attraverso un accordo triennale di sponsorizzazione grazie al quale il gruppo, primo produttore di birra a capitale 100% italiano, è partner della FIT – Settore padel e dello Slam padel by MINI. Una sinergia con questo sport che trova spazio anche nel portale dell'azienda con una sezione dedicata denominata “La Birra del Padel” ( https://www.birracastello.it/it/circoli/ ) all'interno della quale sono elencati tutti i circoli di competenza che ad oggi sono già oltre 50.

Dinamismo, energia e spirito di innovazione, dunque, uniscono Birra Castello a uno sport, il padel, in crescita esponenziale e che sta catturando un sempre maggior numero di praticanti e appassionati nel nostro Paese, ma non solo. Infatti, i numeri confermano un trend in crescita e secondo i dati più recenti oggi sono 70 mila i tesserati e 910 i circoli affiliati. Uno sport che sta incrementando anche l'aspetto agonistico se si pensa che sono 57.000 gli atleti agonisti. Una disciplina che, inoltre, ad oggi gode di irrefrenabile popolarità anche tra noti personaggi dello sport e dello spettacolo e che ha grandi valori come il fair play. Il legame con questo sport trova spazio anche nel portale

Francesca Ruffini, Marketing Manager di Birra Castello commenta così l'avvio del concorso: “La volontà è di rafforzare sempre più la sinergia tra il brand ed il Padel di cui siamo la birra ufficiale. Si tratta di un'iniziativa che vuole dare un impulso positivo a questo legame e favorire la diffusione di questo sport grazie ai premi messi in palio, specifici per questa disciplina sportiva che tanto fa divertire gli italiani negli ultimi anni.”.

Il montepremi in palo è pari a 17.490 euro iva inclusa. Regolamento completo su https://www.vinciconbirracastello.it/

Per info:

Andrea Altinier – Media Relation Birra Castello S.p.A. – [email protected]

Enrica Marrese – Media Relation Birra Castello S.p.A. – [email protected]