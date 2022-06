Governo: Giovannini, ‘legge su rigenerazione urbana riprende proprio iter'

06 giugno 2022 a

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - "Sulla rigenerazione urbana mi avete sentito più volte parlare di un progetto legislativo, che si era fermato al Senato per obiezioni della Ragioneria generale. Sono lieto di poter annunciare che queste resistenze sono state superate e non appena il Parlamento riprenderà i propri lavori dopo le amministrative speriamo di poter concludere, prima al Senato e poi alla Camera, l'iter di quella legge che ha messo finalmente d'accordo tutte le componenti. La rigenerazione urbana ci accompagnerà nei prossimi vent'anni e abbiamo bisogno di una legge che ci consenta di procedere in questa direzione". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, intervenendo ‘Rinascimento Bergamo' a Milano.

"Da qui alla fine dell'anno spero ci posano essere novità importanti che aiutino molte altre città a rigenerarsi, a rinascere e a trasformarsi nell'ottica dello sviluppo sostenibile", ha continuato il ministro. Inoltre "nelle prossime settimane si completerà anche il lavoro della commissione che ho voluto sulla revisione delle normative sulle costruzioni e sulla possibilità di innovare il modo con cui i lavori vengono realizzati anche in un'ottica di sviluppo sostenibile".