Lecco: perde controllo della moto in galleria, grave centauro

Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Un motociclista è caduto mentre percorreva la statale 36 nel Lecchese, all'uscita della galleria Monte Barro in direzione Milano. L'uomo, le cui generalità non sono note, è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale Manzoni di Lecco per un "trauma cranico, al volto e toracico" riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul luogo dell'incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 10.30, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia Stradale.