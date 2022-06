Ucraina: +Europa, 'da Giletti vergognosa propaganda pro Putin'

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Quanto accaduto ieri, a Non è L'Arena, è forse il punto più basso mai raggiunto dai talk show italiani. 35 minuti di vera e propria propaganda putiniana, in cui Massimo Giletti ha fatto da comparsa. Quando c'è da fare un punto in più d'ascolti, Giletti si fa direttamente da grancassa dei putiniani russi. Questa non è informazione. È avanspettacolo di bassa qualità”. Lo dichiara Maria Saeli, tesoriere di Più Europa.