Ucraina: Volpi (Lega), 'da Copasir nessuna lista influencer e opinionisti filo russi'**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Leggo sconcertato di attività del Copasir che non rispondono a verità. Il Comitato a cui mi onoro di appartenere non ha avuto, non ha visto né tantomeno redatto liste di nomi di influencer e opinionisti ascrivibili a vicinanze con la Russia". Così Raffaele Volpi della Lega.

"Ritengo comunque , vista la particolare criticità del momento , che sarebbe utile ritrovare una forma comunicativa più idonea e consona alle peculiarità del Copasir evitando eccessi esternativi che rischiano di minare l'autorevolezza del Comitato".