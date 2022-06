Referendum: Iezzi (Lega), 'contro silenzio serve shock mediatico'

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Uno shock mediatico. Domenica 12 giugno, quindi tra pochi giorni, si votano i cinque quesiti referendari per cambiare la Giustizia, ma la maggioranza degli italiani non ne sa assolutamente nulla. Doveroso, ma finora pressoché inutile, il richiamo di Agcom a tutti media a garantire una maggiore informazione. Contro questo silenzio auspichiamo un intervento istituzionale forte e autorevole e ciò può avvenire solo attraverso il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio". Lo dichiara il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali.