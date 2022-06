Al via il Ramada Summer Festival

06 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 6 giugno 2022. Riparte l'8 giugno la seconda edizione del “Ramada Summer Festival”, due mesi di concerti di musica per tutti i gusti, in una Milano in fermento per il Fuori Salone. Ad ospitare l'evento, che avrà luogo ogni mercoledì sera fino al 27 luglio, il garden del Ramada Plaza Milano, hotel 4 stelle superior gestito dalla società LHM.

A partire dalle 19, sarà possibile rilassarsi e divertirsi immersi nel verde con un aperitivo speciale emusica live. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un colore, che sarà declinato anche nella proposta beverage, per rendere le sere d'estate “caleidoscopiche”. Ad alzare il sipario, la band The Groove Fellas, gruppo di abili musicisti milanesi pronta a condurre gli ospiti in un viaggio in un ampio repertorio delle canzoni più iconiche degli ultimi anni.

In perfetta armonia con l'atmosfera vivace e urbana di NoLo, sempre presso il Ramada Plaza Milano, l'8 giugno sarà inaugurata l'opera di street art “MuRaDe” fortemente voluta dalla società che gestisce l'hotel, LHM, e dalla CEO Cristina Paini, nata in collaborazione con l'artista italo-argentino Pablo Pinxit e Chiara Alice Guidi, curatore e critico d'arte. Ben 60 metri quadri di murale su tre livelli che rende omaggio alle personalità più celebri del mondo del design milanese, come Gio Ponti, Vico Magistretti, Achille Castiglione e Antonio Citterio, tra i molti altri.

Il Ramada Summer Festival sarà quindi un'occasione unica per trascorrere una serata all'insegna di diverse forme d'arte: la street art e la musica, circondati dal verde del giardino dell'hotel. Dopo la serata inaugurale, la programmazione prosegue con l'appuntamento del 15 giugno, che vede protagonisti sul palco i Queen Legend, la band tributo ai Queen: impossibile non farsi trasportare dalle melodie di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica.

Altri appuntamenti da non perdere:

• 22 GIUGNO ALEA QUARTET

• 29 GIUGNO 4UB - U2 TRIBUTE BAND

• 6 LUGLIO BACK TO THE ROOTS

• 13 LUGLIO DISCOSTU

• 20 LUGLIO THE SHOUT - BEATLES TRIBUTE BAND

• 27 LUGLIO GL.EM.

Per info e prenotazioni: 02 288541 [email protected] .

Link su Eventbrite