Ucraina: Borghi (Pd), 'da Copasir contrasto a propaganda, come quella ieri da Giletti'**

06 giugno 2022 a

a

a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Disinformazione, propaganda, fake news, tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica in Italia e nelle democrazie liberali... E' la cosiddetta dottrina Gerasimov sulla guerra ibrida, sulla guerra non convenzionale. E' questo che sta combattendo e cerca di disvelare il parlamento italiano attraverso il Copasir". Lo ha dichiarato Enrico Borghi, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

"Ripeto: nessuna censura, nessun ruolo improprio rispetto ai mass media, ma difesa delle istituzioni repubblicane in stretta connessione con gli altri Paesi europei e con gli Stati uniti che vivono simili tentativi di infiltrazione. Ed è su questo che lavorano, con una intensa collaborazione internazionale, i nostri servizi di intelligence".

"L'ultimo esempio di questo tentativo di manipolazione lo abbiamo visto in onda ieri sera con due propagandisti filo-Putin, peraltro già sanzionati dall'Unione europea, che hanno trovato un palcoscenico nella trasmissione 'Non è l'Arena'. Ecco contrastare la disinformazione - puntando su strategie comuni con altri Paesi, per questo il Copasir ha intrapreso una serie di missioni in Europa e negli Stati uniti - avviando azioni preventive è un dovere per difendere la nostra democrazia da tutte le dottrine Gerasimov del pianeta", ha concluso Borghi.