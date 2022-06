“Connubia Reef by Levi's®” Il brand Levi's® collabora con Connubia e lancia la poltrona Reef sostenibile per la Milano Design Week

06 giugno 2022 a

(Milano,6/06/22) - Milano, 6 giugno, 2022. In occasione della Milano Design Week che avrà luogo dal 6 al 12 giugno, Levi's® e Connubia lanciano una collezione di poltrone in edizione limitata ispirata al famoso modello Reef di Connubia. Disponibile in soli 100 pezzi, la poltrona “Connubia Reef by Levi's®” è un progetto sostenibile e all'avanguardia caratterizzato dall'uso di materiali ecocompatibili e dalla massima circolarità.

Il brand Levi's® è orgoglioso di collaborare con il brand giovane e contemporaneo di Calligaris Group, Connubia, che si ispira al nuovo concetto di #connubity: creare una nuova community di persone legate dalla stessa passione per il design fresco e dinamico e per le novità irriverenti. Levi's® e Connubia condividono non solo una storia di unione e inclusione e di audace spirito pionieristico, ma anche e soprattutto la passione di coniugare tradizione e innovazione per creare prodotti senza tempo. Questa collaborazione rappresenta un passo avanti verso una produzione più sostenibile e responsabile che si sviluppa su diverse categorie di prodotti, oltre che un'ulteriore conferma dell'impegno forte e duraturo portato avanti da entrambi i brand per ripensare l'iter di progettazione al fine di ridurre l'impatto ambientale.

Mai come oggi, è importante creare con gli oggetti un legame affettivo, in grado di farci sentire accolti e a nostro agio in qualsiasi situazione. Proprio da questa riflessione nasce “Reef”, una poltrona come un abbraccio. Informale e versatile, dalla forma generosa e avvolgente, è stata creata per accogliere e accompagnare lunghe chiacchierate in famiglia, solitarie letture serali o meeting di lavoro. Le sue linee creano un prodotto iconico e senza tempo, caratterizzato da quello spirito giovane, colorato e informale proprio del brand Connubia. Connubia Reef by Levi's® incarna perfettamente anche la filosofia di Levi's® sulla durevolezza che va oltre il semplice uso quotidiano e, esattamente come qualsiasi altro capo in denim del brand, è concepita per poter durare a lungo.

La poltrona limited edition Connubia Reef by Levi's®, disegnata da Michele Menescardi, è caratterizzata da elementi progettati in ottica circolare e derivati interamente da tessuti riciclati post consumo. La struttura interna è in legno certificato FSC®, proveniente da foreste gestite in maniera responsabile secondo precisi standard ambientali, sociali ed economici. L'imbottitura è composta da poliuretano espanso riciclato derivato dall'agglomerato di rifiuti ingombranti (divani, materassi) e da scarti di produzione delle filiere dell'arredamento e dell'industria tessile. Il secondo materiale utilizzato per l'imbottitura è l'ovatta in fibra di poliestere termolegata, costituita da almeno il 70% da fibra di poliestere ottenuta dal riciclo di contenitori di poliestere post consumo. Anche il design del packaging è stato guidato dalla sostenibilità e realizzato in cartone riciclato. Il sacchetto interno è in plastica biobased composto da biomassa rinnovabile, cioè dalle piante.*

Il denim che “veste” la poltrona è 100% made in Italy e fornito da Candiani Denim, storico fornitore di Levi's®, in grado di tessere sostenibilità e innovazione in ciascuna fibra conferendole un'unicità e una qualità impareggiabili. Infatti, la speciale copertura in denim è realizzata con tecniche di risparmio d'acqua e cotone proveniente da fonti sostenibili. Ma il denim non è l'unico elemento distintivo di Connubia Reef by Levi's®, che si caratterizza anche per la presenza dell'iconica Levi's® Red Tab™.

“Siamo lieti di prendere parte per la prima volta come brand all'emozionante programma della Milano Design Week, uno degli eventi culturali più importanti e stimolanti al mondo. Siamo orgogliosi di entrare in scena con questa collaborazione ambientalmente responsabile insieme a Connubia, brand giovane che condivide e supporta i nostri valori” afferma Diana Dimitian, SVP Managing Director South Europe, North Africa di Levi Strauss & Co.

“Siamo entusiasti di presentare il risultato di questa collaborazione che celebra un nuovo connubio tra moda e design. Una collaborazione nata in modo estremamente naturale perché Levi's® condivide molti dei valori su cui si fonda il brand Connubia e ha compreso da subito lo spirito innovativo della poltrona Reef: un prodotto che interpreta pienamente il carattere del brand più giovane e irriverente di Calligaris Group, dove ogni elemento è stato studiato in un'ottica ecosostenibile e circolare. È la prima collaborazione esterna di Connubia che si affaccia così al mondo del fashion con un partner prestigioso con il quale enfatizzare e diffondere il suo messaggio di sostenibilità” dichiara Stefano Taboga, Global Marketing Director di Calligaris Group.

La limited edition “Connubia Reef by Levi's®”, disponibile in 100 pezzi, verrà presentata durante la Milano Design Week 2022 con un evento esclusivo di lancio nel nuovo Levi's® pop up store in Via Vincenzo Capelli

Connubia Reef by Levi's® sarà acquistabile online sul sito connubia.com a partire dal 7 giugno 2022.

* informazioni fornite dall'ufficio R&D di Calligaris Group

IL BRAND LEVI'S®

Il marchio Levi's® incarna lo stile classico americano e la moda disinvolta. Dalla loro invenzione da parte di Levi Strauss & Co, nel 1873, i jeans Levi's® sono diventati il capo d'abbigliamento più riconoscibile e imitato al mondo - catturando l'immaginazione e la lealtà delle persone per generazioni. Oggi, il portfolio del marchio Levi's® continua a evolversi attraverso un implacabile spirito pionieristico e innovativo che non ha eguali nel settore dell'abbigliamento. La nostra gamma di jeanswear e accessori leader nel settore è disponibile in più di 110 Paesi, consentendo alle persone di tutto il mondo di esprimere il proprio stile personale. Per ulteriori informazioni sul marchio Levi's®, i suoi prodotti e negozi visita levi.com.

LEVI STRAUSS & CO.

LeviStrauss&Co.è una delle più grandi aziende di abbigliamento di marca al mondo, leader globale nell'abbigliamento in jeans. L'azienda progetta e commercializza jeans, abbigliamento casual e relativi accessori per uomo, donna e bambino con i marchi Levi's®, Signature by Levi Strauss & Co.™, Denizen®, Dockers® e Beyond Yoga. I suoi prodotti sono venduti in oltre 110 Paesi in tutto il mondo attraverso catene di distribuzione, grandi magazzini, siti online e un'impronta globale di circa 3.100 negozi al dettaglio e shop-inshop. Per maggiori informazioni, visita http://levistrauss.com

CALLIGARIS GROUP

Calligaris Group è una società italiana fondata nel 1923 e situata a Manzano (UD), che svolge un ruolo di primo piano nel mercato globale dell'arredamento di gamma medio-alta, con una vasta proposta di sedie, tavoli, divani, letti e mobile dal design italiano. L'azienda sviluppa, produce, assembla e distribuisce i suoi prodotti di arredamento attraverso i cinque marchi Calligaris, Connubia, Ditre, Luceplan e Fatboy. Il gruppo esporta circa il 75% del proprio fatturato grazie anche alla presenza diretta negli Stati Uniti, Giappone, Francia, Regno Unito e Germania.

