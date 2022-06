M5S: fonti, irritazione Grillo, 'restituire è regola aurea Movimento'

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La questione delle mancate restituzioni dei parlamentari M5S avrebbe raggiunto anche il garante e fondatore del Movimento. Fonti beninformate assicurano infatti all'Adnkronos che Grillo non avrebbe affatto gradito le notizie, circolate in questi giorni, dei mancati versamenti degli eletti, uno dei pilastri del M5S della prima ora su cui lo stesso Grillo avrebbe sempre battuto, sin dalla prima assemblea M5S in un hotel a due passi dalla stazione Termini. Dallo staff del garante non confermano né smentiscono, ma persone vicino a Grillo lo descrivono su tutte le furie.