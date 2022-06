Lavoro: Orlando, 'direttiva Ue è assist non all'Italia ma a lavoratori'

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La direttiva Ue in arrivo sul salario minimo "non definirà ciò che vuole l'Italia ma definirà il quadro entro cui l'Italia si potrà muovere e spingerà di più verso interventi che salvaguardino livelli di salario più bassi e verso una disciplina organica". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm. A chi gli chiede se sia un assist per chi in Italia spinge per ottenere il salario minimo, "non è un assist per l'Italia, è un assist per i lavoratori", risponde con un sorriso il responsabile del Lavoro.