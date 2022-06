A Riminiwellness 2022 riparte il mondo fitness

06 giugno 2022 a

Rimini, 6 giu. (Labitalia) - RiminiWellness è tornata. La 16ma edizione della kermesse di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione - conclusasi ieri a Rimini - ha confermato, in fiera e sulla riviera, la forza e la positività con le quali il settore ha affrontato questi, complessi, ultimi anni e nei quattro giorni di apertura attratto tutte le community di riferimento di questo variegatissimo settore. Per gli operatori, RiminiWellness ha rappresentato pienamente la voglia di reagire e di ripartire del mercato, offrendo sui suoi innumerevoli palchi la miglior testimonianza di fiducia in un pronto rilancio. Le novità di prodotto presentate dalle aziende e le innovative discipline d'allenamento provate dal pubblico assieme ai migliori presenter e trainer hanno caricato di energia venti padiglioni, proponendo 1.500 ore d'allenamento e 60 tra convegni e seminari.

Questa del 2022 va in archivio come l'edizione della ripartenza. In fiera si è respirato l'entusiasmo del ‘popolo' sportivo e di tutti gli appassionati di wellness e fitness. Mentre gli espositori rinvigorivano le loro attività, decine di migliaia di persone hanno raggiunto il polo fieristico riminese per condividere divertimento e relax. Una iniezione di autostima per un settore che è stato tra i più penalizzati durante gli anni della pandemia e che da qui riparte tonificato e ottimista sul futuro. La kermesse ha riscosso una eccezionale attenzione da parte dei media, tradizionali e digital: 200 milioni i contatti raggiunti.

In fiera il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, intervenuto al convegno organizzato da Anif 'La riforma dello sport, strumento per la ripartenza'. Tra i padiglioni anche tanti protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport. Nello stand di Media One, concessionaria leader in Italia nell'advertising out of home e digital out of home, Vittoria Belvedere e Gabriel Garko. E poi alcuni dei 'legend' di Sport e Salute come Giuseppe Gibilisco e Stefano Maniscalco; e ancora il grande Juri Chechi.

Quasi mille bodybuilder hanno affollato l'area RiminiSteel dedicata al mondo delle arti marziali, body building, cultura fisica e sport da combattimento. Un palco ha ospitato la competizione Mr & Miss Ainbb per il natural bodybuilding e il Campionato Italiano Assoluto della Federazione Wabba International, una delle principali organizzazioni al mondo nel settore, mentre l'altro ha dato spazio al RiminiSteel Classic, competizione pro qualifier per gli affiliati delle federazioni nazionali Ifbb. Nell'area Active, raddoppiato lo spazio delle discipline olistiche. Tra le tante proposte anche il progetto ‘Yoga on stage'; e poi il 12° Pilates Junction. Novità anche tra le discipline: dal Fitness dance work out con Gpassè e Ballet Fit, allo Zumba Strong Nation, fino alla Obstacle Course Run e al military fitness con l'Esercito italiano. In fiera per il secondo anno anche Italian Showdown, la più grande competizione sportiva annuale riconosciuta e accreditata del marchio CrossFit.

Dopo un anno, aziende leader di settore nella produzione di attrezzi e macchinari per palestre, abbigliamento e accessori sportivi e arredamento, addetti ai lavori e professionisti sono tornati ad esporre le proprie novità nell'area Pro.Fit, il marketplace privilegiato per instaurare relazioni con buyer e operatori a livello mondiale. Queste realtà, unite alle associazioni di categoria Anif e Assosport, sono state promotrici anche di una ricca offerta formativa per i professionisti del domani. FoodWell Expo ha immerso gli sportivi in un'esperienza completa nel mondo della nutrizione, dei prodotti naturali e degli integratori alimentari, onde trovare quelli più adatti al proprio stile di vita e di allenamento per un regime alimentare sano ed equilibrato.

RiminiWellness fa parte di Ieg Wellness Network, le manifestazioni fieristiche di Italian Exhibition Group dedicate all'industry e dislocate nei diversi continenti dell'Asia (Dubai Active Industry, Dubai Active e Dubai Muscle Show), Europa (RiminiWellness), Nord America (Macs), Sud America (Btff). RiminiWellness tornerà nei padiglioni della fiera di Rimini di Italian Exhibition Group per la 17esima edizione dall'1 al 4 giugno 2023.